Popsänger Rufus Wainwright 2019 in Berlin.

Jörg Carstensen/dpa

New York. Songwriter Rufus Wainwright erweist der großen Judy Garland die Ehre. Mit einem Konzert, bei dem nur eine Zuschauerin anwesend sein wid.

Zu Ehren von Hollywood-Diva Judy Garland (1922-1969) will Popsänger Rufus Wainwright ein Konzert mit ihren Liedern aufführen - und als einzige Zuschauerin soll die Schauspielerin Renée Zellweger vor Ort sein. Am 10. Juni - dem Tag, an dem G