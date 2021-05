Keine Corona-Talks mehr: So lange pausieren Markus Lanz und Co.

Markus Lanz und Co: Die Talkshows von ARD und ZDF gehen in die Sommerpause.

dpa/ZDF/Markus Hertrich

Mainz/Hamburg/Berlin. Die Talkshows in der ARD und im ZDF gehen in die Sommerpause. Wie lange Anne Will, Maybrit Illner, Markus Lanz und Co. pausieren.

Die Sommerpausen der ZDF-Talkshows beginnen 2021 noch später als vergangenes Jahr und außerdem zeitversetzt. So geht Maybrit Illner laut ZDF in Mainz erst Mitte Juli in die Pause und Markus Lanz sogar erst Anfang August. Letztes Jahr verabs