Sängerin Billie Eilish gibt drei Konzerte in Deutschland.

Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Los Angeles. Die Musikerin will nach der coronabedingten Absage ihrer letzten Tour wieder Konzerte geben, 50 insgesamt. Wo sie in Deutschland Station machen will.

Billie Eilish, Pop-Sängerin und Songwriterin, hat eine neue Welttournee angekündigt - mit Auftritten in Frankfurt/Main, Köln und Berlin. 2022 will die 19-Jährige von Februar bis Juli bei der „Happier Than Ever, The World Tour“ 50 Konzerte g