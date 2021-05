Der schwedische DJ und Plattenproduzent Avicii.

Amy Sussman/Invision/AP/dpa

Stockholm. Eine posthume Ehre für Tim Bergling, besser bekannt als DJ Avicii: Die Arena in Stockholm wird nach ihm unbenannt

Stockholms kreisrunde Mehrzweckarena Globen wird zu Ehren des verstorbenen DJs Avicii („Levels“) umbenannt. Sie heißt von nun an Avicii Arena, wie der Betreiber Stockholm Live am Mittwoch bekanntgab. Der neue Name solle nicht nur eine Homma