Charles Grodin ist gestorben.

Marty Lederhandler/AP/dpa

Los Angeles. US-Schauspieler Charles Grodin im Alter von 86 Jahren gestorben, bekannt wurde er unter anderem mit "Ein Hund namens Beethoven".

Der amerikanische Schauspieler Charles Grodin, der durch Komödien wie „Midnight Run“ und „Ein Hund namens Beethoven“ bekannt wurde, ist tot. Er starb am Dienstag in seinem Haus im US-Staat Connecticut an Krebs, wie die „New York Times“ unte