Neues Tatort-Team in Bremen: Gelungener Start am Pfingstmontag

Das neue Team am Tatort in Bremen: BKA-Expertin Linda Selb (Luise Wolfram, Mitte) erläutert Mads Andersen (Dar Salim) und Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) ihren Fund.

Radio Bremen/Christine Schroeder

Osnabrück. In Bremen ermittelt am Pfingstmontag ein neues Tatort-Team. Es tritt die Nachfolge von Lürsen und Stedefreund an.

Über zwei Jahre haben wir jetzt keinen Tatort aus Bremen mehr gesehen. Es war der 22. April 2019, als sich Sabine Postel als Inga Lürsen und Oliver Mommsen als meist vornamenloser Kollege Stedefreund nach über 18 Jahren mit einer polternden