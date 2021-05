Melania Jakubiskova in einer Szene des Films „Fräulein Schmetterling“ der DEFA, den das DDR-Regime vor erscheinen einstweilen verboten hat.

E.Hartkopf/R. Rambow/DEFA-Stiftung/dpa

Berlin. Heute ist die DDR-Produktionsgesellschaft eigentlich Geschichte. Warum nach Jahrzehnten nun trotzdem noch ein neuer Film erscheint - und was dessen einstiges Verbot über die Zeit erzählt.

Dass die Träume junger Frauen so manchem gefährlich erscheinen, hat sich schon oft gezeigt. Auch in der Geschichte der DEFA - der einstigen Filmgesellschaft der DDR - gibt es ein Beispiel. Vor 75 Jahren wurde die Produktionsgesellschaft in