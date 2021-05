Der letzte Film des 2020 gestorbenen Regisseurs Joseph Vilsmaier ist eine Komödie.

Tobias Hase/dpa

München. Der Tod ist ein finsterer Geselle. Dennoch hat Joseph Vilsmaier über ihn eine Komödie gedreht, als er selbst schon sterbenskrank war. „Der Boandlkramer und die Liebe“ ist der letzte Film des Regisseurs.

In Bayern führt der Weg in den Himmel über die Berge - zumindest in der Komödie „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“. Der letzte Film des 2020 gestorbenen Filmemachers Joseph Vilsmaier ist unterhaltsam und von leiser Wehmut durchzogen.Mic