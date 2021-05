Denzel Washington gibt den Macbeth.

Lisa Ducret/dpa

Los Angeles. Neuverfilmung einer Shakespeare-Tragödie: In der männlichen Hauptrolle wird Denzel Washington zu sehen sein. An seiner Seite eine ebenfalls weltberühmte Schauspielerin.

Eine Neuverfilmung des Shakespeare-Klassikers „Macbeth“ mit hochkarätigen Oscar-Preisträgern soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.„The Tragedy of Macbeth“ mit Frances McDormand (63, „Nomadland“) und Denzel Washington (66, „Training