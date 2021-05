Besucher tanzen vor der Hauptbühne des vom Verein Kulturkosmos organisierten Fusion-Festivals 2019.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Lärz. Bis zuletzt hatten Konzertfans gehofft, nun ist das Fusion-Festival doch abgesagt. Nachdem der Veranstalter zunächst mit neuem Konzept sein Glück bei den Behörden versucht hatte, setzt er nun auf 2022.

Das „Fusion“-Musikfestival in Lärz an der Mecklenburgischen Seenplatte ist wegen der Corona-Pandemie auch für dieses Jahr abgesagt worden. Das teilte der Veranstalterverein Kulturkosmos am Mittwoch mit.Das Festival sollte in diesem Jahr urs