Schauspieler Leonardo DiCaprio spielt gemeinsam mit Lily Gladstone im Thriller „Killers of the Flower Moon“.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Los Angeles. In „Killers of the Flower Moon“ spielt Leonardo DiCaprio einen Ölarbeiter in den USA um 1919. Einen ersten Blick hinter die Kulissen stellte der Schauspieler nun online.

Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (46, „The Revenant – Der Rückkehrer“) hat das erste Foto von den Dreharbeiten zu seinem neuen Film „Killers of the Flower Moon“ veröffentlicht. Der Schauspieler postete das Bild gestern auf Twitter. Es ze