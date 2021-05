Für Christiane Stürmer, Modedesignerin in der DDR, ist die Lederjacke, die Lindenberg Honecker schickte, ein Kultobjekt.

Osnabrück. Fans in der DDR hatte Udo Lindenberg reichlich. Eine NDR-Dokumentation stellt einige vor.

Dass Udo Lindenberg eine Menge Fans in der DDR hatte, ist keine Neuigkeit. Aber in diesem Film kann man einige von ihnen kennenlernen. Und ihnen zuhören, wenn sie davon erzählen, was Udo ihnen damals, in ihrer Jugend in den 80ern bedeutet h