Jan Delay, Sänger der Hip-Hop-Gruppe Beginner, beim Hurricane Festival 2018.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hamburg. Auf St. Pauli sind zur Zeit alle Lichter aus. Damit sich dies wieder ändert, hat der Sänger und Hip-Hop-Experte Jan Delay ein ganz einfaches Rezept.

Der Musiker Jan Delay (45) hat seine Fans aufgerufen, Corona-Regeln einzuhalten, damit es bald wieder Leben auf den Bühnen und in den Clubs geben kann. Am Donnerstagabend stand er erstmals seit eineinhalb Jahren wieder auf der Bühne. In dem