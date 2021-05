Menschenmassen beim Roskilde Festival 2018.

Jens Noergaard Larsen/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Kopenhagen. Es hilft alles nichts, ein Musik-Festival mit 130 000 Fans wird in diesem Sommer nicht stattfinden. Roskilde fällt flach.

Auch in diesem Jahr wird Dänemarks größtes Musikfest, das Roskilde Festival, ausfallen. Nachdem die dänische Regierung am Dienstag bekanntgab, dass nicht mehr als 2000 Zuschauer an Festivals teilnehmen dürfen, entschieden sich die Veranstal