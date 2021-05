Olympia Dukakis ist tot. Sie ist am Samstag, 1. Mai 2021, im Alter von 89 Jahren gestorben.

imago images/UPI Photo

Los Angeles. Die US-Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Olympia Dukakis ("Mondsüchtig")ist tot. Sie ist am Samstag nach längerer Krankheit im Alter von 89 Jahren in New York City gestorben.

Die US-Bühnen- und Filmschauspielerin Olympia Dukakis ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies teilte ihr Bruder Apollo am Samstag im Onlinedienst Facebook mit. Demnach starb sie nach monatelanger Krankheit in New York City. Sie hinterläs