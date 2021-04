Happier Than Ever“: Billie Eilish bei den Brit Awards 2020 in London.

Isabel Infantes/PA Wire/dpa

New York. „Happier Than Ever“: So nennt Shootingstar Billie Eilish ihr neues Album. Das Zweite ist immer das schwerste. Ende Juli wissen wir mehr.

US-Popsängerin Billie Eilish (19) hat ihr zweites Album angekündigt. „Happier Than Ever“ werde am 30. Juli erscheinen, teilte sie am Dienstag per Instagram mit. „Das ist meine liebste Sache, die ich je erschaffen habe, und ich bin so aufger