Münster-Tatort „Rhythm and Love“: Lachen mit Liefers - geht das noch?

Als #allesdichtmachen-Aktionist umstritten, als Boerne großartig: Jan Josef Liefers.

WDR/Martin Valentin Menke

Osnabrück. Mit #allesdichtmachen ist Jan Josef Liefers in den Schlagzeilen. Am Sonntag kommt sein Münster-Tatort "Rhythm and Love".

Vielen Fans war Jan Josef Liefers bislang die beliebteste, weil lustigste Tatort-Figur überhaupt – für manche hat sich das mit seinem sonderbaren Video im Rahmen der umstrittenen #allesdichtmachen-Aktion von Schauspielern zur Corona-Krise g