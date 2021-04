Trauerfeier für Rapper DMX in New York

Fans, Familie und Kollegen haben dem Rapper DMX mit einer spektakulären Gedenkfeier Tribut gezollt.

Brittainy Newman/AP/dpa

New York. Mit großer Straßenparade und Social-Media-Livestream: Musikerfreunde, Fans und Familienangehörige haben dem vor kurzem verstorbenen Rapper DMX gedacht. Für Aufsehen sorgte ein riesiger Monstertruck.

Zwei Wochen nach dem Tod von US-Rapper DMX haben Angehörige, Kollegen und Fans mit einer Parade und einer Trauerfeier in New York dem Musiker Tribut gezollt. Die Zeremonie in der Eventhalle Barclays Center wurde in den Social-Media-Kanälen