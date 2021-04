Frances McDormand in „Nomadland“.

Uncredited/Searchlight Pictures via AP/dpa

Los Angeles. Kurz vor der Oscar-Verleihung am Sonntag sind die Spirit Awards ein möglicher Indikator, welche Filme am Sonntag in Los Angeles abräumen könnten.

Das Road-Movie „Nomadland“ der in Peking geborenen Regisseurin Chloé Zhao (39) hat bei der Vergabe der Independent Spirit Awards vier Trophäen abgeräumt. Bei der virtuellen Show in der Nacht zum Freitag gewann Zhao für Regie, Schnitt und a