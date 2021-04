Die Bewährungshelferin Klara Sonntag (Mariele Millowitsch) verbindet mit Richter Thomas Aschenbach (Bruno Cathomas) mehr als nur Berufliches.

ARD Degeto/Frank Dicks

Osnabrück. Am Freitagabend ist im Ersten Wohlfühlen angesagt. Aber dafür braucht man „nicht unbedingt eine rosa Brille“, sagt Mariele Millowitsch, die in „Klara Sonntag“ am 23. April 2021 um 20.15 Uhr zum ersten Mal in die Rolle einer Bewährungshelferin schlüpft.

„Ich habe die Rolle der Klara Sonntag von Anfang an mitentwickelt“, sagt die 65-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Noch bevor klar war, wer oder was die Hauptperson einer neuen Endlich-Freitag-Produktion der ARD sein soll. „Klar war