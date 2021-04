Fernsehmoderator Günther Jauch fällt wegen seiner Corona-Infektion ein zweites Mal bei der RTL-Liveshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" aus.

Köln . Zum zweiten Mal muss TV-Star Günther Jauch wegen seiner Corona-Infektion bei einer RTL-Show passen. Es ist unklar, ob er beim nächsten Mal wieder dabei sein wird.

Der mit Corona infizierte TV-Star Günther Jauch ist auch in den nächsten Tagen in Quarantäne. In der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" (DSWNWP), bei der er eigentlich hätte dabei sein sollen, wurde der Moderator am Samstagaben