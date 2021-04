Schauspielerin Renée Zellweger kommt 2020 zur 92. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Vielen ist Renée Zellweger als liebenswürdige Chaotin in „Bridget Jones“ bekannt. Mit ihrem neuesten Film kehrt sie zum Komödienfach zurück.

Renée Zellweger (51) übernimmt die Hauptrolle in der Golf- und Beziehungskomödie „The Back Nine“, wie „Deadline.com“ berichtet.Zuletzt beeindruckte sie in dem Drama „Judy“, in dem sie die legendäre Show-Ikone Judy Garland (1922-1969) spielt