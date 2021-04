Natalie Portman in Roman-Verfilmung von Elena Ferrante

2011 erhielt die israelisch-amerikanische Schauspielerin einen Oscar für ihre Hauptrolle in „Black Swan“.

Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Ein Bestseller-Roman der bekannten italienischen Autorin Elena Ferrante wird verfilmt - mit Natalie Portman als Hauptdarstellerin und Produzentin.

Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (39) will in der geplanten Verfilmung des Romans „The Days of Abandonment“ (dt. Titel „Tage des Verlassenwerdens“) von Bestsellerautorin Elena Ferrante („Meine geniale Freundin“) die Hauptrolle übernehmen