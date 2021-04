Der Sound ist bei The Hold Steady diesmal üppiger ausgefallen.

Positive Jams/Thirty Tigers/dpa

Berlin. Für viele Kritiker waren die 70er Jahre die beste Zeit der Rockmusik. Drei neue Alben lassen Erinnerungen an diese Ära aufleben: The Hold Steady, Israel Nash und William The Conqueror laden zur Zeitreise.

Bruce Springsteen, Randy Newman, Neil Young, Bob Dylan, Richard Thompson - etliche alte Rock- und Folk-Heroen sind noch aktiv. Wie einflussreich diese Ikonen der 60er und 70er Jahre auch heute sind, zeigen viele Alben jüngerer Musiker: etwa