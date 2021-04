Golden Globe und Goldener Löwe: Für ihren Film „Nomadland“ hat Chloé Zhao schon zahlreiche Preise gewonnen.

Taylor Jewell/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Chloé Zhao ist eine der ganz großen Oscar-Kandidatinnen. Im Vorfeld räumt sie mit ihrem Film „Nomadland“ zahlreiche Preise ab.

Die Filmemacherin Chloé Zhao hat für das Road-Movie „Nomadland“ den Preis der US-Regiegilde für den besten Spielfilm des Jahres gewonnen.Außerdem zeichnete die Directors Guild of America (DGA) am Samstag in einer virtuellen Verleihung Dariu