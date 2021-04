Rage Against The Machine holen Reunion-Tour 2022 nach

Die US-Band „Rage Against The Machine“ mit dem Sänger Zack de la Rocha (l) und dem Gitarristen Tom Morello (2010).

Alberto Martin/epa efe/dpa

Berlin. Wegen Corona musste Rage Against The Machine die von Fans heiß erwartete Reunion-Tour absagen. Nun verkündet die US-Band neue Termine.

Die US-Band Rage Against The Machine („Killing in the Name“) will ihre Reunion-Tour im Frühling 2022 nachholen. „Wir sehen euch im nächsten Jahr“, schrieb die Band bei Twitter und Facebook. Die Tour hätte nach neunjähriger Band-Pause eigent