Steven Spielberg verfilmt Kindheit - Paul Dano an Bord

Regisseur Steven Spielberg wurde mit Hollywood-Filmen wie „Der weiße Hai“, „E.T. - Der Außerirdische“ und „Jurassic Park“ berühmt.

Los Angeles. Die Dreharbeiten zu Steven Spielbergs Film angelehnt an seine Kindheit sollen im Sommer beginnen. Für den noch titellosen Film ist nun ein weiterer Hauptdarsteller bekannt.

Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (74) hat für den geplanten Spielfilm angelehnt an seine Kindheit einen weiteren Hauptdarsteller gefunden.US-Schauspieler Paul Dano (36, „There Will Be Blood“) stoße zu Seth Rogen (38, „Bad Neighbors“) un