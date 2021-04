Was will Anton Maler (Christopher Schärf) mit dem Baseballschläger am Abend vor Johanna Sterns Zuhause?

SWR/Benoit Linder

Osnabrück. Und ewig ermittelt Lena Odenthal: Im Tatort „Der böse König“ geht es am Sonntag um narzisstische Persönlichkeitsstörung.

Manchmal ist so ein Tatort wie eine Verheißung, an diesem Sonntag weckt er die Hoffnung auf einen warmen Sommer. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) schlendert spätabends durch die City von Ludwigshafen, wo Männer in kurzen Hosen Boule spielen