Rapper Lil Nas X bei der Grammy-Verleihung 2020.

Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Berlin. Mit dem Song „Montero (Call Me By Your Name)“ hat es US-Rapper Lil Nas X zum zweiten Mal an die Spitze der US-Charts geschafft.

US-Rapper Lil Nas X (21) hat seinen zweiten Song an die Spitze der US-amerikanischen Charts gebracht - und sich dafür kräftig gefeiert, inklusive Seitenhieb gegen Nicht-Fans. „Ich hoffe, meine Hater sind traurig“, schrieb er auf Twitter.Das