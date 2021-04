The Weeknd spendet Dollar-Million für Tigray

The Weeknd, Sänger aus Kanada, unterstützt Opfer des Tigray-Konflikts.

Perry Knotts/NFL/AP/dpa

Berlin. Es ist nicht das erste Mal, dass der kanadische Rapper mit äthiopischen Wurzeln die Taschen aufmacht. Es will auch andere reiche Menschen ermuntern, humantitäre Hilfe zu leisten.

Der R&B-Superstar The Weeknd (31, „Blinding Lights“) hat angekündigt, mit einer Spende von einer Million Dollar (rund 850.000 Euro) Menschen in der äthiopischen Region Tigray zu unterstützen. „Mein Herz bricht für meine Leute in Äthiopi