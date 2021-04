Doktor Ballouz (Merab Ninidze), Chefarzt eines kleinen Krankenhauses in der Uckermark, ist in mehrfacher Hinsicht ein ungewöhnlicher Typ.

ZDF/Stefan Erhard

Osnabrück. Mal wieder eine neue Krankenhausserie. Doch einiges ist anders: Es steht in der Pampa in der Uckermark, der Chefarzt ist Ausländer und gestorben wird auch.

„Dass ich diese Rolle bekommen habe, zeigt, dass sich in Deutschland etwas verändert hat“, sagt Merab Ninidze. Der Georgier spielt in einer neuen ZDF-Serie Dr. Ballouz, den Chefarzt eines kleinen Krankenhauses in der beschaulichen Uckermark