Vergangenes Jahr ist der ESC coronabedingt ausgefallen. Das soll 2021 nicht wieder passieren.

Koen Van Weel/ANP/dpa

Rotterdam. Der Wettbewerb ist 2020 das erste Mal in der Geschichte seines Bestehens wegen Corona aufgefallen. Das soll sich dieses Jahr nicht wiederholen. Dennoch wird der ESC anders ausgetragen als gewohnt.

Der Eurovision Song Contest (ESC) soll im Mai in Rotterdam doch mit Publikum stattfinden - zumindest mit einer begrenzten Zahl von Zuschauern. Das teilten die niederländischen Organisatoren am Donnerstag mit.Die Regierung in Den Haag hatte