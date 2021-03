Festivalbesucher verlassen das Festival-Gelände im australischen Byron Bay.

Jason Obrien/AAP/dpa

Byron Bay. Das Byron Bay Bluesfest gilt als das wichtigste Blues-Festival in Down Under. Dutzende Künstler sollten in dem für seinen Hippie-Flair bekannten Surfer-Ort auftreten. Daraus wird nun nichts.

Wegen eines einzelnen lokal übertragenen Corona-Falls haben die Behörden in Australien das weltberühmte Musikfestival „Byron Bay Bluesfest“ abgesagt - nur 24 Stunden vor seinem geplanten Start. Zu dem Event, das vom 1. bis 5. April dauern s