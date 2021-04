Wer hat Jessi Pohlmann (Caroline Hartig) ermordet? Das Ermittlerteam beginnt mit der Arbeit: Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer), Hauptkommissarinnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) sowie Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel (Anna Böttcher, von links).

SR/Manuela Meyer

Osnabrück. Der neue Tatort aus Saarbrücken scheint auf Ostermontag geeicht: Auch „Der Herr des Waldes“ wird an diesem Tag gezeigt.

Erinnert sich noch jemand an den ersten Fall des neuen Saarbrücker Tatort-Teams? Der hieß „Das fleißige Lieschen“, machte durchaus neugierig auf mehr und lief am Ostermontag vergangenen Jahres. Damals tauchte in Rückblenden ein gewisser Rol