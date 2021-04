Kommen sich näher: Antonia Brico (Christanne De Bruijn) und Frank Thomsen (Benjamin Wainwright).

NDR/shooting star filmcompany 20

Osnabrück. Arm, aber mit eisernen Willen. "Die Dirigentin" erzählt vom Leben der Antonia Bico, die sich in den 1920er-Jahren in der Männerdomäne der Konzertmusik durchsetzen muss.

Es ist noch nicht lange her, da konnten Frauen nicht den Takt angeben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Tatsächlich war die in Holland geborene, aber in die USA ausgewanderte Antonia Bico (1902 – 1989) die erste Orchesterdirigentin der Welt. U