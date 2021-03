Ralf Schmitz verlässt die RTL-Dating-Show "Take me out".

TVNOW / Stefan Gregorowius

Köln. Bei der RTL-Dating-Show "Take Me Out" können sich 30 Single-Frauen für einen männlichen Kandidaten entscheiden. Viele Jahre lang hieß der Moderator Ralf Schmitz.

Am Samstagabend leitete Comedian Ralf Schmitz zum letzten Mal die RTL-Dating-Show "Take Me Out". Es war gleichzeitig der Abschluss der Frühjahrsstaffel. Das beliebte Format bekommt einen neuen Moderator. Empfohlener redakt