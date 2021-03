Farid (Soufiane Guerrab, li.) sitzt schon seit seiner Kindheit im Rollstuhl. Er macht dem Neuling Ben (Pablo Pauly, re.) Mut. Foto: ARTE France/Jessica Forde

© Jessica Forde

Osnabrück. Der 20-jährige Sportstudent Ben wacht nach einem dummen Unfall gelähmt im Krankenhaus auf. Dass das immer noch besser ist, als tot zu sein, erzählt der französische Spielfilm "Lieber leben".

„So würde ich nicht leben wollen!“ Das sagt sich so leicht, wenn man jung und fit ist. So gelähmt, so hilflos, so unselbständig. „Da würde ich lieber sterben, als bewegungsunfähig herumzuliegen und die Windeln gewechselt zu bekommen.“ So ha