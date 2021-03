Der Kulturmanager Dimitri Hegemann will den ländlichen Raum fördern.

Frederic Kern/Geisler-Fotopress/dpa

Prenzlau. Mit Clubkultur die Kleinstadt beleben: Das ist die Idee von Dimitri Hegemann. Der Betreiber des international bekannten „Tresor“ will einen Club in Brandenburg auf die Beine stellen. Was steckt dahinter?

In Zeiten von Corona liegt die deutsche Clubszene am Boden, Tanzveranstaltungen sind fast unmöglich - der Berliner Technopionier Dimitri Hegemann (66) aber denkt schon an die Zeit nach der Pandemie. Ende vergangener Woche veröffentlichte He