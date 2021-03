Der Dokumentarfilm „Lovemobil“ ist in die Kritik geraten.

Christoph Rohrscheid/WDR/NDR/dpa

Marl. Ein preisgekrönter Dokumentarfilm über das Leben von Prostituierten in Wohnmobilen in Niedersachsen steht in der Kritik. Nach dem NDR hat man jetzt auch beim Grimme-Preis darauf reagiert.

Als Reaktion auf bekanntgewordene Unstimmigkeiten bei dem Dokumentarfilm „Lovemobil“ von Elke Margarete Lehrenkrauss ist dessen Nominierung für den renommierten Grimme-Preis zurückgezogen worden.Grimme-Direktorin Frauke Gerlach teilte der D