Neue Arte-Doku: Kunstwerke in den Händen blutiger NS-Schergen

Hitler und vor allem Göring waren Kunsträuber großen Stils, raubten Gemälde oft aus jüdische Besitz.

ARTE/RTBF/Flair Production

Osnabrück. "Göring, Breughel und die Shoah" betrachtet ein wenig aufbereitetes Geschichtskapitel: "Die Blutspur der NS-Raubkunst"

Es war der vielleicht größte Kunstraub in der Menschheitsgeschichte. Schon früh eigneten sich Nazis wertvolle Gemälde, Skulpturen, Teppiche oder Möbel aus fremdem Besitz an. Hitler wollte damit ein geplantes Museum in Linz bestücken,