Die Schauspielerin Alexandra Maria Lara liebt das Kino.

Berlin. Serie oder Kinofilm? Für die Schauspielerin Alexandra Maria Lara arbeitet für beide Formate. Doch sie hat ihre Präferenzen.

Die Schauspielerin Alexandra Maria Lara (42) hängt auch in Zeiten von Streaming und Serien am Kino. „Das Schöne an einer Serie ist, dass du viel mehr Zeit hast, in eine Figur einzutauchen“, sagte Lara der „Berliner Morgenpost“ vom Dienstag.