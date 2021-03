Erichsen (Armin Rohde) mit den neuen Kolleginnen Tülay (Idil Üner, links), Lulu (Sabrina Ceesay, rechts). Foto: ZDF/Marion von der Mehden

Osnabrück. In der neuen Folge "Nachtschicht – Blut und Eisen" (Montag, 29. März 2021, 20:15 Uhr, ZDF) geben zwei neue Kolleginnen an der Seite von Hauptkommissar Erichsen ihren Einstand. Und die Pandemie spielt in diesem Krimi auch mit.

In der 17. Folge der seit 2003 laufenden außergewöhnlichen Krimireihe von Lars Becker ist vieles anders als gewohnt. So bekommt Erichsen zwei neue Kolleginnen. Idil Üner ist eine von ihnen und spricht über ihre neue Rolle, Armin R