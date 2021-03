Nathan Evans jetzt auch Nummer eins in Großbritannien

Er ist die Nummer eins: Nathan Evans.

Officialcharts.Com/PA Media/dpa

London. Ein altes Seemanslied hat sein Leben verändert: Weltweit stürmt Nathan Evans sie Charts - jetzt auch zuhause.

In Deutschland ist er schon seit Wochen die Nummer eins, nun hat er es auch in seinem Heimatland geschafft: Der ehemalige Postbote Nathan Evans hat sich mit seinem Hit „Wellerman“ an die Spitze der britischen Single-Charts gesetzt.Damit lös