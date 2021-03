Billie Eilish noch im alten Look.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

New York. Mut zur Veränderung. Billie Eilish hat ihn gezeigt. Was andere zu ihrem neuen Look sagen...

Die Superstar-Musikerin Billie Eilish hat ihre grünen Haare hinter sich gelassen. Auf einem Instagram-Foto vom Mittwoch zeigte sich die „Ocean Eyes“-Sängerin und mehrfache Grammy-Gewinnerin mit blonden Haaren. „Kneif mich“, schrieb sie dazu