In der Netflix-Serie „Dark“ taucht die Friedhofskapelle auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf auf.

picture alliance / ZB

Schulzendorf. In Beverly Hills profitiert das Hotel aus dem Film „Pretty Woman“ bis heute von dem Klassiker mit Julia Roberts. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche berühmte Film-Orte. Eine Pilgerreise.

Vor 15 Jahren - am 23. März 2006 - kam das später mit einem Oscar ausgezeichnete Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ ins Kino.Wer in Berlin in der Nähe des berühmten Clubs „Berghain“ unterwegs ist, kann hier am Wohnhaus der Filmfiguren Geor