Der Regisseur Wolfgang Petersen erzählt von seiner Impfung gegen das Corona-Virus.

Los Angeles. Er fühlt sich nun „so richtig frei“ - kurz vor seinem 80. Geburtstag hat der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen in Los Angeles die Corona-Impfung bekommen.

Seinen 80. Geburtstag (am 14. März) wird Wolfgang Petersen in seinem Haus in Los Angeles nur klein feiern. Die Corona-Pandemie durchkreuzt alle Party-Pläne, auch die Drehprojekte liegen noch flach. „Es nervt schon ein bisschen, wenn man so