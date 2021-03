Lady Gaga und Adam Driver in „House of Gucci“

Lady Gaga wird in Ridley Scotts neuem Film die mörderische Ehefrau eines prominenten Modeschöpfers spielen.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Gaga spielt Gucci-Ehefrau: Sängerin Lady Gaga hat auf Instagram einen Einblick in die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film gegeben. Der Film erzählt die wahre Geschichte eines Mordkomplotts.

Oscar-Preisträgerin Lady Gaga („A Star is Born“) postete auf Instagram ein Foto mit Co-Star Adam Driver von den Dreharbeiten zu „House of Gucci“. Sie zeigt sich mit Pelzmütze vor verschneiten Bergen in ihrer neuen Filmrolle. Der Popstar trä