Einen Golden Globe hat „Nomadland“-Regisseurin Chloé Zhao bereits gewonnen. Jetzt könnte ein Bafta dazukommen.

Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

London. Die Trophäen-Saison ist im vollen Gange. Jetzt wurden die Nominierungen für die Baftas bekanntgegeben. Neben den erwarteten Kandidaten und Kandidatinnen gibt es auch einige Überraschungen.

Bei den Britischen Filmpreisen sind in diesem Jahr erstmals vier Frauen in der Kategorie „Beste Regie“ nominiert - so viele wie nie zuvor.Als Favoritin gilt die chinesische Regisseurin Chloé Zhao mit „Nomadland“. Auch Sarah Gavron („Rocks“)