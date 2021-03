Weihnachten 1962 bei den Schöllacks: Monika (Sonja Gerhardt, l.), Joachim (Sabin Tambrea, 2.v.l.), Dorli (Alma/Smila Löhr, M.), Eva (Emilia Schüle, 2.v.r.) und Caterina (Claudia Michelsen, r.) während der Bescherung. "Ku'damm 63". ZDF, ab Sonntag, 21. März, 20.15 Uhr. Foto: ZDF und Boris Laewen.

Boris Laewen

Osnabrück. Mit „Ku'damm 63“ (ZDF, ab So., 20.15 Uhr) geht die beliebte Reihe um die Berliner Familie Schöllack in die dritte Runde. Ein Hauch von Umbruch liegt in der Luft.

Berlin im Winter 1962. Zum zweiten Mal schon müssen die Bewohner das Weihnachtsfest in einer durch Mauer und Stacheldraht getrennten Metropole verbringen. Aber bei Familie Schöllack, so sieht es auf den ersten Blick aus, ist derzeit beinahe