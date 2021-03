TikTok: Vom Songschnipsel an die Chartspitze

TikTok kann ein Sprungbrett zu einer großen Musik-Karriere sein.

Berlin. Auf TikTok posten vor allem Teenager mehr oder weniger witzige Clips. Die Plattform ist aber auch für Musiker enorm wichtig. Wer auf TikTok viral geht, schafft es oft auch an die Chartspitze.

So werden heute Musikstars geboren: In seinem Schlafzimmer bastelt der neuseeländische Schüler Josh Nanai 2019 an einer Melodie und stellt sie ins Netz.Den eingängigen Beat nutzen Monate später User der Plattform TikTok für eine Tanz-Challe